J Balvin festeggia il compleanno con il brano "7 de Mayo"

"May 7 is the day a warrior and a dreamer was born". Si racconta come un guerriero e un sognatore, il re della musica latina J Balvin. E proprio il 7 maggio, il giorno del suo 36esimo compleanno, pubblica il nuovo brano "7 de Mayo", accompagnato dal videoclip ufficiale. Il singolo è un brano autobiografico che riassume in poco più di 3 minuti la vita di J Balvin fino ad oggi, con versi che raccontano la sua vita privata e un video che inframmezza registrazioni di vita reale con contributi, fra gli altri, del pioniere della musica reggaeton, Daddy Yankee.

"7 de Mayo" è stata scritta dallo stesso J Balvin con Keityn. E sempre per celebrare il giorno del suo compleanno è uscito in tutto il mondo il film documentario sulla sua vita, "The Boy From Medellín", diretto dal regista nominato ai Premi Oscar, Matthew Heineman. Il singolo precedente, "Otra Noche Sin Ti", la prima collaborazione tra il Re della musica latina e il cantautore americano 5 volte nominato ai Grammy, Khalid, cantato in inglese e spagnolo.