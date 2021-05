Cristina D’Avena si esibisce imitando Lady Gaga

A "Name That Tune - Indovina la canzone", il programma condotto da Enrico Papi, Cristina D’Avena ha presentato un balletto durante il "Lip Sync Duel" sulle note di "Born This Way", brano della pop star Lady Gaga: potete vedere il video qui sotto. Non è la prima volta che la mitica cantante delle sigle dei cartoni animati si cimenta in balletti o imitazioni di questo tipo. Come funziona il gioco? Due squadre composte ciascuna da quattro personaggi famosi, uomini contro donne, si sfidano per indovinare le canzoni più amate del panorama italiano e internazionale. A infiammare la competizione ci sono tante sfide musicali a tempo, canzoni da indovinare o improvvisare, tutte eseguite live dalla band di dieci musicisti, fino ai classici giochi "Asta Musicale" e il mitico "Sette per trenta" in cui, con solo poche note a disposizione, bisogna riconoscere il titolo del brano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina D'Avena (@cristinadavenaofficial)