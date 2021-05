Shiva si racconta con “La mia storia”

È fuori “La mia storia”, il nuovo singolo che segna il ritorno di Shiva sulle scene musicali e che anticipa il nuovo album ufficiale in uscita l’11 giugno dal titolo "Dolce Vita". Dopo un anno di silenzio Shiva torna sulle scene a sorpresa e lo fa rilanciando dalle strade di Corsico un nuovo progetto musicale che lo vede completamente protagonista. Per l’occasione ha riunito le persone più strette, coloro che hanno creduto in lui dall’inizio e che ora sono parte integrante del suo nuovo mondo musicale.

Il nuovo singolo “La mia storia” è un ritorno spiazzante che si allontana dalle tematiche strettamente trap per mettere al centro maturità e nuove consapevolezze. “La mia storia” accoglie sapientemente il flow di Shiva, ora impegnato a raccontare dall’alto il riscatto sociale tra introspezione e rime toccanti. L’inedito, in uscita insieme al videoclip ufficiale diretto da Enrico Yaay con la produzione di “Leon”, offre una scintillante vista della dolce vita dai grattacieli milanesi, un salto vertiginoso per mostrare l’ascesa dal quartiere ai rooftop del rapper di Milano Ovest.