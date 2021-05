Cosmo sta per pubblicare il nuovo album "La terza estate dell’amore"

Cosmo sta per tornare con un nuovo album. Il cantante, musicista e producer di Ivrea ha annunciato l'uscita del disco "La terza estate dell'amore", disponibile ovunque da venerdì 21 maggio. Questo lavoro sarà il quarto progetto discografico di Cosmo, ideale seguito di "Cosmotronic" uscito nel 2018. Un paio di giorni Cosmo ha cancellato tutti i contenuti del suo profilo Instagram, classico avvertimento di chi deve annunciare qualche cosa di importante. Al loro posto, una sola foto in mezzo agli alberi, una mirror ball e il soundsystem pronto a partire. E poi lui, con delle coordinate da appuntarsi sul calendario. Le coordinate erano quelle del Circolo Magnolia di Milano e del Monk di Roma dove l’artista ha fatto partire la campagna promozionale del nuovo album, facendolo ascoltare in anteprima.

