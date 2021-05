Travis Scott e Kylie Jenner non hanno "una relazione aperta"

Kylie Jenner e Travis Scott si erano messi insieme nel 2017 e a febbraio 2018 avevano accolto la figlia Stormi. Si erano lasciati nell'autunno del 2019. Ma da allora, in più occasioni, sono stai notati insieme. Jenner ha letto gli ultimi rumors che riguardano lei e Travis Scott e ha assicurato che non potrebbero essere più lontani dalla verità. Il Daily Mail, poi seguito da altri magazine di gossip inglesi e americani, ha lanciato un'indiscrezione secondo cui la guru dei trucchi e il rapper - che insieme hanno avuto la figlia Stormi nel 2018 - siano ora in una relazione aperta.

La 23enne ha postato sul suo profilo Twitter uno screenshot dell'articolo del Daily Mail - dal titolo "Kylie Jenner e Travis Scott hanno riacceso la loro storia d'amore (ma ora sono in una relazione aperta)" - smentendolo in pieno: "Voi ragazzi vi inventate di tutto" ha scritto. Poi ha chiarito, in un altro tweet: "Non sto screditando chi è in una relazione aperta, ma è negligente ed irrispettoso lanciare là fuori questa narrativa, senza conoscere la verità".