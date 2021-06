Caparezza: sul sito un'esperienza virtuale per immergersi in "Exuvia"

L’ultimo album di Caparezza, “Exuvia”, non è soltanto un’esperienza sonora, ma anche visiva. Da oggi infatti è online il sito www.exuviaexperience.com, un vero e proprio excursus multimediale ideato dall’artista per raccontare il processo creativo delle canzoni e scoprire le molte curiosità legate ai testi dei quattordici brani che compongono il disco.

Il visitatore, una volta entrato nel sito, potrà perdersi nel labirinto virtuale e conoscere la genesi del disco seguendo i racconti dell’artista e le clip sonore, in un’atmosfera quasi di magia. Il viaggio virtuale di Caparezza si svolge in una foresta, da sempre luogo di ispirazione letteraria per eccellenza. “Meravigliosa di giorno e terrificante di notte, la foresta è un luogo dove perdersi e ritrovarsi, ed è qui che si svolge la mia avventura” racconta l’artista. “Exuvia” è l’ottavo album in studio di Caparezza che contiene quattordici brani scritti, composti, prodotti da Caparezza e mixati da Chris Lord-Alge. Il sito è stato creato in collaborazione con IN2REAL.