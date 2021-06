"Gang": una graphic novel sulla storia della trap

Shockdom presenta "Gang", la graphic novel dedicata al fenomeno della musica trap, scritta da Salvatore Vivenzio e disegnata da Matteo Galardini con i colori di Michele Monte, che attraverso tre storie vuole offrire una serie di spunti sopra le righe per mostrare alcune delle tematiche all'origine del movimento. La storia è disponibile da oggi in esclusiva su YEP!, la piattaforma per la lettura dei fumetti Shockdom on demand in streaming e download.

In “Gang” si alternano tre diverse storie: la prima è un classico racconto di ribellione, rivalsa, di quelle che piacevano tanto alle gang di Atlanta e a chi le ha copiate in Italia. Viene rappresentato quindi il rapper come delinquente che si prende ciò che gli è stato negato dalla società. La seconda affonda le radici nelle difficoltà derivate dal successo che molti membri di gang/bande/gruppi americani o italiani hanno vissuto durante il loro percorso verso la fama. La terza storia si ispira a nomi iconici della cultura trap, come ad esempio l’incredibile figura di XXXTentacion, forse il più importante esponente della scena americana. In questa parte del fumetto viene raccontato quel sentimento di odio, repressione, rabbia, insoddisfazione che spesso è alla base di questo genere. Nel complesso tutte e tre in racconti rispecchiano quello che è la trap ora, ritornando anche al passato ricercando l'origine del genere, per capire da quali sentimenti nasce.