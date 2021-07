Maluma, il nuovo singolo è "Sobrio"

In "Sobrio", scritto da Maluma insieme a Édgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Alejandro Robledo, Filly Andres Lima e Lenin Yorney Palacios, l’artista parla ancora una volta di una delusione d’amore, ma a differenza dell’atteggiamento presuntuoso di altri pezzi, questa volta dimostra un lato più vulnerabile. In un’atmosfera dal sound melodico urban/pop, “Sobrio” racconta infatti la storia di una persona che è in grado di prendere coraggio per chiamare la sua ex e dirle che gli manca e che è dispiaciuto, solo dopo aver bevuto.

Allo stesso modo, nel video ufficiale girato a Los Angeles da Jessy Terrero, vediamo Maluma annegare i suoi dispiaceri nell’alcool mentre vede la sua ex-ragazza, interpretata dalla top model israeliana Eden Fines, a un appuntamento con la star dei reality Scott Disick. Solo bevendo riesce ad affrontarli, rendendosi ridicolo, ma mantenendo in qualche modo il suo charme, come solo Maluma potrebbe fare. Nel videoclip, oltre al cameo di Disick, compare la cantante e rapper Saweetie, l’attore, cantante e modello Quincy Brown e la supermodella australiana Shanina Shaik.

Maluma il 5 marzo 2022 sarà in concerto al Mediolanum Forum di Assago (MI) per l’unica tappa italiana.