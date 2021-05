Maluma, nuova data per il live al Mediolanum Forum di Assago

Una notizia che aspettavano in tanti: una nuova data per il concerto di Maluma al Mediolanum Forum di Assago, dopo i rinvii dovuti alle misure restrittive per contrastare la diffusione del Covid19. La superstar colombiana salirà sul palco milanese sabato 5 marzo 2022 dando così la possibilità ai suoi fans italiani di non rinunciare alla sua attesissima unica data Italiana. I biglietti riportanti le date 7 Marzo,31 Marzo e 4 settembre 2020 e 19 Giugno 2021 saranno validi per la data del 5 Marzo 2022

Maluma, a soli 26 anni, è considerato una delle voci più importanti della musica latina e un artista ammirato dai giovani di tutto il mondo. Vincitore del “Best Contemporary Pop Vocal Album” con “F.A.M.E” ai Latin Grammy 2018, Maluma è uno degli artisti più popolari sui social media con oltre 23 milioni di fan su Facebook, 6 milioni di follower su Twitter e il primo e unico artista latino uomo a raggiungere 50 milioni di follower su Instagram. Il suo canale YouTube/VEVO ha totalizzato più di 9 miliardi di visualizzazioni e più di 23 milioni di iscritti. Con il “Maluma World Tour” ha raggiunto un successo non paragonabile a nessun altro artista latino, avendo venduto oltre un milione di biglietti in 105 concerti in tutto il mondo solamente nel 2017 e diventando l’artista latino che ha venduto di più nei concerti.