Lorde, ascolta il nuovo singolo "Stoned at the Nail Salon"

Lorde ha pubblicato "Stoned at the Nail Salon", il secondo singolo estratto dal suo nuovo album "Solar Power". Il testo è una riflessione sul passaggio all’età adulta. "Questa canzone parla di invecchiare, abituarsi alla vita domestica e di quando ti chiedi se hai fatto le scelte giuste", ha detto la cantante. "Credo che molta gente inizi a farsi certe domande più o meno alla mia età. Scriverne è stato confortante, così come il pensiero che qualcun altro possa ritrovarsi nelle mie parole". "Solar Power" arriva a quattro anni di distanza da "Melodrama". "Sarà una celebrazione della natura, un tentativo di immortalare i sentimenti profondi e trascendenti che provo all’aperto", ha detto Lorde. "In tempi di dolore, lutto, amore profondo o confusione, cerco le mie risposte nella natura. Ecco cosa ne è venuto fuori". L’album uscirà il 20 agosto.