Elettra Lamborghini, bikini mozzafiato e messaggio criptico

Elettra Lamborghini sta trascorrendo alcuni giorni di relax a Mykonos, in compagnia del marito AfroJack, ma non rinuncia a intrattenere i suoi fan su Instagram. L'ultimo scatto postato da Elettra ha scatenato i social: è bastato un costume giallo che esalta le curve della cantante per far mandare in visibilio i quasi 7 milioni di follower. Ad attirare l'attenzione però è stata la didascalia scritta a corredo della foto: "Ciao da noi tre", seguita dall'emoticon di due meloni. Alcuni credono faccia riferimento a una possibile gravidanza, altri invece sono sicuri che il riferimento è senza dubbio al suo seno abbondante. Non contenta, la Lamborghini ha scelto di deliziare i suoi seguaci con un video mentre si concede un idromassaggio con vista sull'isola greca.

