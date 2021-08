Cardi B in "Fast & Furious": "Il mio personaggio è una stronza"

Sul set di una grande saga, interpretando un personaggio iconico. Cardi B ha raccontato come è stato entrare a far parte della famiglia di "Fast & Furious". La rapper sarà nel nono capitolo del franchise cinematografico più rombante di sempre, che uscirà nelle sale italiane il 18 agosto 2021. In una video intervista per promuovere il film, Cardi ha condiviso la sua reazione quando è stata chiamata da Vin Diesel per unirsi al film: "Vin Diesel mi ha contattato e mi ha parlato di un ruolo", ha spiegato. "E io ho esclamato: 'È il mitico Fast and Furious! Portatemi lì, mettimi su un aereo!'. Stare vicino a Vin è bellissimo, è così carino e così divertente. Mi ha fatto sentire a mio agio, ero così elettrizzata. È uno tosto!”. Cardi ha continuato parlando del personaggio di Leysa che interpreta in "F9" e di ciò che i fan potranno aspettarsi da lei: “Mi piace il fatto di rappresentare una donna così potente e forte. È proprio una stronza".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fast & Furious 9 (@fastandfuriousde)