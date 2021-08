Cardi B e Megan Thee Stallion pensano a una nuova collaborazione

Un anno fa usciva "Wap", singolo realizzato da Cardi B e Megan Thee Stallion diventato una hit. La canzone ha debuttato al numero uno della classifica Billboard Hot 100, divenendo così la prima collaborazione femminile tra rapper a entrare direttamente al primo posto della hit parade. Ora, a un anno di distanza, potrebbe uscire il seguito. In occasione del primo anniversario Cardi ha scritto via Twitter: "Wow, non riesco a credere che 'WAP' abbia compiuto un anno. Non lo dimostra neanche. Che record! Megan, dovremmo farlo di nuovo qualche volta".La risposta dell'amica e collega non si è fatta attendere: "Grazie per avermi voluta con te, meritamo un'altra collaborazione".