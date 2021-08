Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin è stata operata

"Ho aspettato tanto questo momento". Con un post su Instagram, Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin, racconta la sua esperienza. La modella e influencer posta lo scatto del suo polso a cui è legato un braccialetto identificativo con il suo nome e annuncia di essere finalmente giunta al momento dell'intervento di endometriosi, la malattia che le è stata diagnosticata pochi mesi fa: "Il 21 Marzo 2021 è il giorno in cui è arrivata la diagnosi di endometriosi e adenomiosi", scrive spiegando: "Essere qui oggi è una vittoria...da domani, potrò provare a riprendermi una vita che mi appartiene e che per troppo tempo non ho vissuto: la mia".

La giovane, 25 anni, che negli ultimi mesi ha raccontato sui social cosa significa soffrire di vulvodinia e endometriosi, per accendere i riflettori su malattie condivise da molte donne, ma molto spesso taciute, racconta: "In realtà, come per la maggior parte delle persone affette da queste malattie, io sapevo già di soffrirne. Lo sapevo quando a 14 anni sono svenuta a scuola per i dolori mestruali e sono stata quasi obbligata a iniziare la pillola anticoncezionale. Lo sapevo quando ogni mese le mestruazioni mi incatenavano al letto e mi facevano rimettere fino a non avere più forze. Lo sapevo quando a 21 anni mi sono rivolta a un importante centro specializzato e sono stata mandata via senza una diagnosi, trattata come se fossi ipocondriaca e bugiarda. Lo sapevo anche quando è arrivato il referto dopo 20 giorni dalla risonanza magnetica. Lo sapevo e basta".