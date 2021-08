Doja Cat condurrà gli MTV VMAs 2021

Oltre a esibirsi e a essere in gara nelle categorie "Video of the Year" e "Artist of the Year", agli MTV VMA 2021 Doja Cat farà anche un debutto di grande spessore: presenterà per la prima volta lo show. Nel 2020, Doja si è esibita in un memorabile mash-up di "Say So" e "Like That", aggiudicandosi il suo primo Moon Person per PUSH Best New Artist. Quest'anno è pronta ad alzare l'asticella ancora più in alto vestendo i panni di presentatrice e performer. Oltre a Doja Cat, nel corso della serata si esibiranno anche Chlöe, Shawn Mendes, Twenty One Pilots, Camila Cabello, Lil Nas X, Lorde, Machine Gun Kelly e Olivia Rodrigo.

È cresciuta nei dintorni di Los Angeles e ha sviluppato un talento per la musica studiando pianoforte e appassionandosi ad artisti come Busta Rhymes, Erykah Badu, Nicki Minaj, Drake e tanti altri. Ha imparato da autodidatta ad utilizzare Logic e a comporre su un midicontroller. Nel 2014 ha firmato con Kemosabe/RCA pubblicando il suo primo EP, seguito dal suo album di debutto "Amala" nella primavera del 2018. Ma è stato grazie alla pubblicazione di "Mooo!" nel 2018 che ha sconvolto il mondo della critica. Il suo secondo album "Hot Pink" è uscito nel 2019. Il nuovo album, "Planet Her", è uscito a giugno 2021 e ha dominato le classifiche.