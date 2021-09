Vasco ha svelato per errore alcuni dei titoli delle nuove canzoni

Dopo aver svelato la data d'uscita (12 novembre), il titolo ("Siamo qui"), la copertina dell'edizione standard (che lo ritrae sdraiato a terra, sull'asfalto, mentre fissa l'obiettivo) e anticipato l'uscita del nuovo singolo e del relativo videoclip (con protagonista la giovane attrice Alice Pagani, lanciata da Sorrentino con "Loro" e dalla serie Netflix "Baby"), Vasco Rossi mostra ai fan le copertine di tutte le varie edizioni del nuovo album. E nel farlo, rivela per errore parte della tracklist con i titoli di alcune delle canzoni che saranno incluse nell'album. Vasco ha pubblicato un post con tutte le varie copertine scelte per accompagnare le varie edizioni di "Siamo qui" e ha scritto: "Abusivissimo! Sono capitato nella riunione per la scelta finale delle tante copertine che usciranno in tutte le versioni possibili e immaginabili. Ve le spoilero al volo".

Prestando attenzione alle scritte presenti su alcune stampe che compaiono in una delle foto è possibile leggere i titoli di alcune delle canzoni che saranno incluse nell'album, dalla quarta traccia della tracklist in poi. Poco male, oggi l'artista ha comunque svelato tutta la tracklist del nuovo progetto in un secondo post: