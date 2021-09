JLo e Ben Affleck: una dichiarazione d'amore che emoziona i fan

La loro storia d'amore ha dominato le pagine di gossip per tutta l'estate, appassionando i milioni di fans. Anche ora che Jennifer Lopez e Ben Affleck sono ufficialmente una coppia, la curiosità non manca. La loro relazione procede a gonfie vele e le ultime dichiarazioni dell'attore sono una chiara conferma del ritorno di fiamma fra i due. Durante un'intervista, riportata da Grazia, Ben Affleck ha sottolineato infatti quanto ammiri la sua partner: "Sono sbalordito dall'effetto di Jennifer sul mondo - ha rivelato - al massimo io, come artista, posso fare film che commuovono le persone, Jennifer invece ha ispirato un enorme gruppo di persone a trovare il loro posto nel mondo. Questo è un effetto che poche persone nel corso della storia hanno avuto, uno che non conoscerò mai e che posso solo osservare e ammirare con rispetto".