Elton John paragona Young Thug a Eminem

Elton John in una intervista rilasciata al magazine statunitense Billboard ha dichiarato che pensa che il trentenne rapper di Atlanta Young Thug sia il miglior freestyler che abbia mai visto, anche superiore del suo caro amico Eminem. Young Thug, insieme a Nicki Minaj, ha collaborato in "Always Love You", canzone presente nel prossimo album del musicista britannico "The Lockdown Sessions" in uscita il prossimo 22 ottobre.

Nella chiacchierata avuta con Billboard Elton John ha rivelato che, in studio con Thug, è rimasto sbalordito per le sue capacità e il suo talento, paragonandolo a Eminem. "Mi spiego, ho visto Marshall (Marhsall Mathers è il reale nome di Eminem, ndr) farlo a Detroit, ma non ho mai visto qualcuno come Thug arrivare e farlo in quel modo. Alla fine, ho dovuto andarmene perché penso che si sentisse un poco intimidito dal fatto che fossi lì e io volevo solo che si rilassasse. Ma è stato un momento fantastico nella mia vita musicale. Non ho idea di come vengano realizzati i dischi rap ed è affascinante da guardare".