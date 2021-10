Megan Thee Stallion festeggia un anno di fidanzamento

Megan Thee Stallion ha festeggiato il primo anno d'amore con Pardison Fontaine. Per l'occasione, la cantante ha pubblicato una slideshow di foto di coppia su Instagram e, com'è nel suo stile, le immagini sono tutt'altro che moderate. Si parte con quella di copertina in cui il fidanzato beve da un bicchiere che lei regge con il lato B, un'altra dove lei è in ginocchio davanti a lui e si finisce con una in cui la star salta entusiasta sulle spalle del fidanzato. "Un anno di divertimento con te", ha scritto la 26enne nella didascalia. Anche Pardison Fontaine ha postato un tributo per l'anniversario: si tratta di un video in cui si alternano immagini di coppia glamour sui red carpet ad altre intime tra le mura di casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Megan Thee Stallion (@theestallion)