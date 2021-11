Dopo i Maneskin, i Cugini di Campagna attaccano Lady Gaga

La polemica è scoppiata sui social. Ivano Michetti dei Cugini di Campagna ha raccontato a FQMagazine di come i Maneskin avrebbero copiato lui e gli altri componenti della sua band: "Stanotte, di ritorno da un nostro concerto, ci sono arrivati centinaia di messaggi dai nostri follower di Facebook che ci informavano di questo look dei Maneskin, che era uguale al nostro. Siamo andati a vedere le foto e, con grandissima sorpresa, abbiamo constatato che erano incredibilmente uguali a noi. Siamo contenti che ci abbiano imitato. È stata una palese imitazione dei nostri abiti, sicuramente decisa dai loro costumisti. Siamo molto felici. La bandiera americana, messa in quel modo, l’abbiamo inventata noi. Copiandola, hanno dato lustro alla nostra idea".

Non è finita. Secondo Michetti i Maneskin non sarebbero gli unici ad aver copiato il suo gruppo in quanto ad outfit. Il cantante, infatti, ha raccontato che anche Lady Gaga avrebbe copiato i look della sua band: "Anche lei si è ispirata e ha copiato i nostri outfit. Le avevamo scritto una lettera nel 2017, e abbiamo dovuto persino bloccarla sui social, ma resta una grande artista".