Travis Scott pagherà i funerali delle vittime dell'Astroworld Festival

Il rapper Travis Scott e la sua Cactus Jack Foundation sosterranno le spese per i funerali delle otto persone che venerdì sera scorso hanno trovato la morte nel corso dell'Astroworld Festival: i loro nomi, comunicati dalla municipalità di Houston, nel Texas, sono Mirza Baig, Rodolfo Peña, Madison Dubiski, Franco Patino, Jacob Jurinke, John Hilgert, Axel Acosta Avila e Brianna Rodriguez, tutti di un'età compresa fra i 18 e i 27 anni. Travis Scott sosterrà inoltre finanziariamente l'attività di BetterHelp, un portale online di supporto psicologico, che offrirà sessioni terapeutiche gratuite a tutti coloro che hanno assistito alla tragedia. Una dichiarazione del management del rapper annuncia:"Travis continua a tenersi in contatto con le autorità di Houston, per poter interagire con le persone coinvolte nell'accaduto e con i loro familiari, ed ha preso l'impegno di sostenere personalmente tutti coloro che avranno bisogno di aiuto".