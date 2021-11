Demi Lovato presenta il suo vibratore "gender-neutral"

Demi Lovato si è lanciata nel mercato dei sex toys. La popstar, infatti, ha appena lanciato il suo primo vibratore gender-neutral e si chiama Demi Wan, che in italiano significa "bacchetta di Demi". Il riferimento è al doppio senso tra quello sessuale e lo strumento magico di maghi: la campagna promozionale di questo sex toys promette magie.

È stata la stessa Demi Lovato a mostrare il suo vibratore con un post su Instagram (visibile solo ai maggiorenni), in cui la cantante si mostra appunto con il sex toy giallo, con questa didascalia: "Vi presento la bacchetta di Demi! Ho voluto creare il mio sex toy per togliere lo stigma del piacere e portare la tua relazione sessuale al livello successivo". Nel post è presente anche un ringraziamento al marchio Bellesa Boutique, partner commerciale della star statunitense, e un link al sito web dove è possibile acquistare il sex-toy. La Demi Wan, acquistabile al prezzo di 79 dollari, è grande 5,5 pollici (circa 14 cm), presenta otto diverse impostazioni della vibrazione – per andare incontro alle esigenze di tutti – e la custodia funziona anche da caricabatterie.