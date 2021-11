Ana Mena canta "Musica leggerissima" in spagnolo

È stato uno dei tormentoni del pop italiano di questo 2021 giunto ormai agli sgoccioli. A Sanremo dovette accontentarsi del quarto posto nella classifica finale, ma poi "Musica leggerissima" - e insieme alla canzone anche i suoi autori, Lorenzo "Colapesce" Urciullo e Antonio Di Martino - si è presa le sue soddisfazioni: primo posto nella classifica settimanale Fimi dei brani più ascoltati in Italia per sette settimane consecutive, 280 mila copie vendute e 4 Dischi di platino vinti. Ora, a distanza di quasi nove mesi dall'uscita, esce la versione spagnola del brano. E non la cantano Colapesce e Dimartino.

Ad incidere la versione di "Musica leggerissima" destinata al mercato iberico e latino è stata la 24enne star del reggaeton spagnolo Ana Mena, nota in Italia per le sue collaborazioni con Fred De Palma e Rocco Hunt per tormentoni estivi come "D'estate non vale", "A un passo dalla luna" e "Un bacio all'improvviso". La popstar spagnola aveva fatto sapere di essere una fan di Colapesce e Dimartino e della loro "Musica leggerissima" già a marzo, pubblicando sui social un video di pochi secondi in ci cantava la canzone. Ora l'annuncio: il 25 novembre uscirà "Música ligera", la cover ufficiale.