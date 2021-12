Noyz Narcos sta per tornare

È con un trailer sui social dalle tinte dark che Noyz Narcos, uno dei rapper più forti e longevi d'Italia in termini di carriera e impatto culturale, torna a parlare dopo un lungo periodo di silenzio. È accompagnato dalla misteriosa didascalia “Noyz Narcos. Virus 2022” ed è attualmente l'unico contenuto presente sul profilo Instagram dell'artista.

Mentre sullo schermo scorrono immagini sincopate e inquietanti, la voce distorta di Noyz recita un breve monologo: “Sono passati 20 anni, tutto è cambiato per non cambiare niente: siete cambiati solo voi. Avevo deciso di lasciare ma non posso, per potermi liberare di questo mostro devo lasciarlo sfogare ancora. Oltre alla plastica e ai rifiuti tossici, sotto ai tombini di questo paese c'è ancora tanta merda che scorre. E aspetta solo il momento giusto per venire a galla. La mia musica è sempre stata una piaga per il sistema, come un virus, che nel tempo ha continuato a mutare per diventare più forte dell'organismo che ha scelto di abitare. La roba nuova in arrivo è una minaccia per chiunque la ascolti. Ma soprattutto per me”.