Ecco il trucco usato da Machine Gun Kelly per conoscere Megan Fox

Machine Gun Kelly e Megan Fox si sono incontrati sul set di "Midnight in the Switchgrass" e hanno già raccontato come sia stato un colpo di fulmine che da allora li ha resi inseparabili. L'attore e cantante 31enne ci ha messo del suo per riuscire a conoscere la star. Ha infatti raccontato di aver detto sì al ruolo nel thriller poliziesco solo perché sapeva che avrebbe recitato con lei: "Ironicamente l'unica ragione per cui ho accettato di fare il film è perché mi hanno detto: 'La tua scena è con Megan Fox'. E io: 'Farò questo film'".

Machine Gun Kelly aveva anche una strategia per cercare di conoscerla meglio intorno al set: "Stavo sempre fuori dalla roulotte [che funge da camerino], il mio istinto ha sempre ragione e sono grato per questo perché per qualche ragione sapevo che lei mi avrebbe invitato per pranzo. E poi, all'improvviso, è arrivato qualcuno e mi ha detto: 'Megan vuole sapere se vuoi pranzare nella sua roulotte'. E io: 'Oh mio Dio, sono così sorpreso. Sì, assolutamente". E poi è nato l'amore.