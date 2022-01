Orietta Berti: “Anni fa mi schivavano tutti"

Dalla partecipazione alla settantunesima edizione di Sanremo con "Quando ti sei innamorato” alla collaborazione con Fedez e Achille Lauro su “Mille”, fino al singolo "Luna piena", con Hell Raton: il 2021 è stato l’anno in cui Orietta Berti si è ripresa il suo posto sulla scena pop italiana. Eppure, in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera in cui la cantante di Cavriago ha ripensato all’anno appena concluso, riflettendo sulla sua lunga carriera la voce di "Fin che la barca va” ha spiegato che “c’è stato un periodo in cui nell’ambiente mi schivavano tutti”, oltre a ricordare di quando la prof di solfeggio le disse che era stonata.

A proposito di “come si vive un successo così popolare in età matura”, nel corso della chiacchierata Orietta Berti ha raccontato: “È il successo che arriva a un’età certa...ma non ho il tempo di godermelo fino in fondo, lavoro tutti i giorni, ho registrato spot pubblicitari, faccio tante trasmissioni tv: vado tutte le domeniche da Fazio, per Antonella Clerici sono la coach a ‘The Voice Senior’, e poi sono stata all’estero, dove ho girato delle puntate fantastiche con Sandra Milo e Mara Maionchi, il programma si intitola ‘Quelle brave ragazze’ e sarà su Sky in primavera”.