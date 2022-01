Sfera Ebbasta diventerà papà

Si sono conosciuti nell'estate del 2019 a Ibiza e da allora non si sono più separati diventando una coppia bellissima. Sfera Ebbasta e Angelina Lacour hanno deciso di mettere su famiglia: presto diventeranno genitori di un bebè. Con un annuncio su Instagram con tanto di fotografie con il pancino in primo piano, hanno fatto sapere che presto diventeranno in tre. "Il nostro gioiello più prezioso" ha scritto il rapper come didascalia al post, "Ti aspettiamo" ha aggiunto la sua fidanzata. Dopo tre anni di fidanzamento hanno deciso di coronare il loro amore con la nascita di un bambino: al momento la modella spagnola è incinta di 14 settimane, secondo quanto ha scritto sul suo profilo social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIANO (@sferaebbasta)