The Weeknd e Angelina Jolie hanno una relazione?

Angelina Jolie e The Weeknd stanno insieme? Da tempo si parla di questa love story anche se i diretti interessati non hanno mai né confermato né smentito. Dopo alcuni scatti insieme sembra arrivare un'ulteriore conferma: il cantante avrebbe scritto una canzone per l'ex moglie di Brad Pitt. Il pezzo in questione si intitola "Here we go...again" e fa parte dell'ultimo album "Dawn FM" uscito negli scorsi giorni. “La mia ragazza…lei è una star del cinema. L’ho amata bene, l’ho fatta urlare come Neve Campbell. E farla ridere, giuro, cura i miei pensieri tristi. Perché, vedi, la mia nuova ragazza, lei è una star del cinema. Mi sono promesso di non innamorarmi mai più, ma ecco qui, ci siamo di nuovo”, cita la canzone. Un riferimento alla diva di Hollywood? Angelina Jolie e The Weeknd sono stati visti in compagnia molteplici volte. In più occasioni a cena nel prestigioso ristorante Giorgio Baldi a Los Angeles ma anche ad un concerto privato.