Gigi D’Agostino: un messaggio commovente ai fan

Quasi un mese dopo l’annuncio di Gigi D’Agostino che, con un post condiviso sulla propria pagina Facebook ufficiale nel giorno del suo 54esimo compleanno, lo scorso 17 dicembre aveva rivelato di “combattere contro un grave male” da diversi mesi, il disc jockey torinese è tornato a mostrarsi sui social.

Senza specificare la natura esatta del suo male, Luigino Celestino Di Agostino, questo il nome dell’artista da un miliardo di stream su Spotify, il mese scorso aveva scritto: “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante. Non mi da pace. La sofferenza mi consuma...mi ha reso molto debole...ma continuo a lottare...spero di trovare un pochino di sollievo”. Ora, con un nuovo messaggio accompagnato da uno scatto che lo ritrae in piedi, con l'ausilio di un supporto, Gigi Dag ha ripreso contatto con i suoi tantissimi fan via social, senza nascondere le sue debolezze. Nel post si legge: