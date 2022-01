Cardi B vuole tatuarsi in faccia

Cardi B ha annunciato di avere intenzione di farsi tatuare sul volto il nome del suo secondo figlio, nato da pochi mesi. La cantante ha avuto due figli insieme al rapper Offset, uno dei membri dei Migos, con cui si è sposata in segreto nel 2017 e con cui da allora vive una relazione tra molti alti e bassi. Il 10 luglio 2018 è nata la loro prima figlia, Kulture Kiari Cephus, mentre a fine anno la rapper ha annunciato la separazione dal marito. La rapper e anche attrice, vista nei film "Le ragazze di Wall Street" e "Fast & Furious 9", su Twitter ha scritto: “Sono vicina a farmi tatuare il nome di mio figlio sulla faccia…voglio farlo davvero!”. In un tweet seguente, ha specificato che vorrebbe realizzare il tatuaggio personalizzato “sulla mia mascella”.

Random but ….I’m 1% close too tatting my sons name on my face….I really really wanna do it!