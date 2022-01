Elodie: “Non riuscivo a pensare a me e Marracash genitori"

Sono trascorsi pochi mesi da quando Elodie e Marracash si sono lasciati. I due, che sono stati fidanzati dal 2019 al 2021, sono tuttavia rimasti in buoni rapporti. Lo ha ribadito la stessa cantante sulle pagine di Grazia: “Mi fa strano parlare di fine fra me e lui. Il nostro amore non è finito, si è trasformato. Fabio (questo il nome di battesimo del rapper, ndr) per me continua a essere famiglia. Le persone mica si dimenticano da un giorno all’altro".

Poi ha aggiunto: “La mia parte bambina? Fa tutto lei. Fabio è la sola persona con cui l’ho condivisa nell’intimità, è stato e rimane il compagno di giochi che mi era sempre mancato”. Elodie, 31 anni, ha aggiunto di essere attualmente single e di avere bisogno, per il momento, di stare da sola. Poi su Marracash ha spiegato: “Non abbiamo mai vissuto insieme e non riesco a pensare a me e a lui genitori, è troppo assoluto quello che ci unisce, non ci poteva essere spazio per un terzo bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto?”.