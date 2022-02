Sanremo 2022: Cesare Cremonini super ospite

La 72ª edizione del Festival di Sanremo porterà in dote un esordio a dir poco speciale per una delle colonne del cantautorato italiano. Per la prima volta, dopo vent'anni di carriera, Cesare Cremonini salirà sul palco dell'Ariston, fortemente voluto da Amadeus tra i superospiti della sua terza edizione in qualità di direttore artistico e conduttore. Cremonini è arrivato in queste ore in città. Sarà all'Ariston giovedì, forse suo l'omaggio a Lucio Dalla. Intanto il cantante bolognese ha postato su Instagram una foto che lo ritrae in pieno sole davanti al mare: "Fantastiche le prove con l'orchestra".

