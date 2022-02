La Rappresentante di Lista presenta "My Mamma Ciao Ciao Edition”

A quasi una settimana dalla serata conclusiva di Sanremo 2022 che ha visto La Rappresentante di Lista conquistare il settimo posto della graduatoria finale con “Ciao ciao”, la band di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina ha annunciato sui social l’uscita di una nuova edizione del suo ultimo album, “My mamma”, uscito lo scorso anno.

La riedizione del disco, pubblicato il 5 marzo 2021 in concomitanza con la prima partecipazione in gara del gruppo al Festival con il brano “Amare”, si intitola "My Mamma Ciao Ciao Edition” e sarà disponibile da questa sera su tutte le piattaforme digitali. Come comunicato dagli stessi Veronica e Dario con un messaggio su Instagram accompagnato dalla copertina della pubblicazione, la nuova edizione di “My mamma” includerà il singolo sanremese “Ciao ciao” e la cover di “Be my baby” delle Ronettes proposta sul palco dell’Ariston da La Rappresentante di Lista con Cosmo, produttore del pezzo, Margherita Vicario e Ginevra.