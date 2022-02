Irama: un nuovo album con Gué, Sfera Ebbasta e Lazza

Con “Ovunque sarai”, brano che si è classificato quarto all’ultima edizione del Festival di Sanremo, Irama ha toccato vette importanti: certificazione “Oro” in poco tempo con oltre quindici milioni di streaming e oltre nove milioni e mezzo di visualizzazioni per il video che irrompe anche nella classifica globale di YouTube. Sull’onda di questo successo, l’artista, 26 anni, ha svelato la tracklist del suono nuovo album e ha sorpreso molti fan: il progetto, intitolato “Il giorno in cui ho smesso di pensare” uscirà il 25 febbraio e sin dalla lettura degli ospiti fa intendere che segnerà un ulteriore passo avanti nel suo percorso di crescita e nella definizione di un nuovo sound personale.

Con questo lavoro Irama, infatti, si addentra nei territori della musica urban e anche in quelli latin/pop, in compagnia di rappresentanti importanti della scena: Sfera Ebbasta, Rkomi, Gué, Willy William (dj, produttore discografico e cantante francese), Lazza ed Epoque (rapper e cantante afroitaliana classe 1994). Sul fronte della produzione spazio a Shablo (che ha curato anche il brano sanremese, ndr), Junior K, Mace, Merk & Kremont, Greg Willen e molti altri.