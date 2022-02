Drake ha giocato oltre un milione di euro sulla finale del Super Bowl

Ha sfidato la dea bendata. Drake ha puntato e vinto oltre un milione di euro scommettendo sul Super Bowl: ha trionfato come i LA Rams che hanno portato a casa la stagione contro i Cincinnati Bengals. Il rapper, presente sugli spalti dello stadio che ha ospitato il Super Bowl, l'evento sportivo più visto al mondo, ha pubblicato sui suoi social le scommesse che aveva fatto durante la partita e che gli hanno permesso di portarsi a casa una cifra importante.

Il rapper ha giocato tre scommesse, ovvero la vittoria dei Rams sui Bengals, giocando 500 mila euro e portandone a casa circa 800, poi ha puntato su un touchdown dell'amico Odell Beckham Jr. (scommettendo circa 530 mila euro e vincendone un milione) e infine sul superamento delle 62,5 yard dell'amico puntando altri 440 mila euro e potendone vincere, in teoria, 800 mila, ma questa scommessa l'ha persa. Insomma, il rapper ha scommesso oltre un milione di euro sull'evento sportivo-televisivo più importante al mondo e ha portato a casa una cifra non indifferente per la vittoria. Doppia vittoria per lui che tifava anche per i Rams.