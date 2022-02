The Kid Laroi arriva in Italia per una data evento

I fan italiani lo aspettavano con trepidazione già il prossimo 8 aprile al Fabrique di Milano. Il concerto però, a causa dello stato attuale di eventi generati dalla pandemia COVID-19 in corso, è stato cancellato. Ma la buona notizia è che Charlton Kenneth Jeffrey Howard, in arte The Kid Laroi, tornerà presto in Italia, sempre a Milano, con uno show ancora più grande e spettacolare: 12 luglio 2022 - Milano Summer Festival - Ippodromo Snai San Siro. Fra i media partner ufficiali dell'evento c'è Radio 105.

Cresciuto ascoltando le icone dell’hip hop e dell’R&B come Tupac, Erykah Badu, The Fugees, Lil Wayne e Kanye West, il diciottenne da record ha sempre sognato e voluto fare musica, sperando di riuscire a guadagnarsi un posto all’interno di questa eredità specificamente americana. The Kid Laroi inizia a scrivere rap fin da bambino e, nonostante il tragico omicidio di suo zio che nel 2015 ha sconvolto il suo intero nucleo familiare, ha continuato ad inseguire la sua passione riempiendo interi quaderni di rime e affinando sempre di più la sua abilità di paroliere. Ma è stato solo quando ha iniziato a caricare online video di freestyle che ha cominciato a ritagliarsi un suo pubblico. "Un ragazzo mi ha contattato su Facebook dicendo che potevo usare il suo studio gratuitamente: mi ha concesso un po’ di tempo in studio, ho registrato un sacco di canzoni e le ho pubblicate su Sound Cloud" ricorda Charlton.

La sua naturale predisposizione a mescolare trap e melodia, utilizzando talvolta l’auto-tune in modo originale, ha attirato l’attenzione dell’industria musicale e lo ha reso una delle voci più interessanti del rap. Nel 2019 raggiunge un’ampia notorietà con il brano “Let Her Go”, di cui il video diretto da Cole Bennet vanta oltre 20 milioni di visualizzazioni. Il brano “Without You”, certificato Oro in Italia con più di mezzo miliardo di stream e più di 2 milioni di video creati con il suono su TikTok, ha raggiunto la Top 10 della Global, la Top 15 della classifica Viral globale, la Top 40 della Viral italiana di Spotify, la Top 15 della classifica globale di Shazam e la Top 20 della classifica globale di Apple Music.

Il successo del suo nuovo EP “F*CK LOVE (SAVAGE)”, che ha debuttato al terzo posto della Billboard 200, è solo l’inizio per LAROI che con il singolo “Stay”, pubblicato insieme alla superstar mondiale Justin Bieber, si è aggiudicato il Disco d’Oro e Tre Volte il Disco di Platino, posizionandosi alla Numero 1 della classifica Airplay in Italia e nella Top 10 della Chart Pop Top 200 su Spotify Italia e registrando rispettivamente mezzo miliardo di stream e 1 miliardo ascolti, a livello mondiale.

È il terzo brano nella storia della classifica RS 100 ad essere per sette settimane consecutive in prima posizione. La canzone ha raggiunto il successo mondiale arrivando alla prima posizione della classifica Hot 100 di Billboard, ma il suo trionfo era stato pensato da un’attenta campagna sui social e piattaforme di Justin Bieber e The Kid LAROI: “Stay” è stata utilizzata in oltre 8 milioni e mezzo di video su TikTok - uno dei primi a contribuire alla viralità della canzone è stato il fotografo e creator @ToTouchAnEmu che ha 9 milioni di follower.

NB: importante per i possessori dei biglietti del concerto dell’8 Aprile al Fabrique. Tutti i possessori dei biglietti del concerto cancellato dell’8 Aprile al Fabrique di Milano riceveranno una comunicazione direttamente dal circuito prevendita presso il quale hanno effettuato l’acquisto, con un codice univoco per accedere - in anteprima e con diritto di prelazione nei successivi 5 giorni - alla prevendita della nuova data del 12 Luglio all’interno del “Milano Summer Festival” ed effettuare così l’upgrade del loro biglietto prima che parta la presale My Live Nation e la vendita generale.

Coloro invece che hanno acquistato il biglietto del concerto del Fabrique presso un punto vendita fisico avranno anche la possibilità di effettuare l'upgrade direttamente all’Ippodromo Snai San Siro il giorno stesso della data del 12 luglio 2022

I biglietti per la nuova data saranno invece disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 11.00 di martedì 22 febbraio per 48 ore. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti è aperta a partire da giovedì 24 febbraio alle ore 11 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.