Swedish House Mafia: un nuovo brano insieme a Sting

Gli Swedish House Mafia hanno messo a segno un'altra super collaborazione. Il trio ha per la prima volta unito le forze con Sting nel nuovo singolo "Redlight", anticipo del prossimo album in studio della formazione scandinava "Paradise Again", in uscita nei prossimi mesi del 2022. Nel brano lo storico membro dei The Police regala al pubblico una rivisitazione di "Roxanne", una delle canzoni più celebri della band. "Redlight" arriva dopo il successo di "Moth To A Flame", precedente singolo degli Swedish House Mafia realizzato insieme a The Weeknd. Gli Swedish House Mafia torneranno a trovarci in Italia in autunno, quando martedì 18 ottobre 2022 si esibiranno al Mediolanum Forum di Milano.