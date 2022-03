8 marzo: la forza delle donne attraverso la musica

Nonostante le tante leggende sull’origine della festa della donna, è certo che durante il primo decennio del Novecento in Europa, Stati Uniti e Russia iniziò a essere celebrata in giorni e mesi diversi una giornata dedicata alle rivendicazioni femminili per ricordare tutte le battaglie combattute, vinte o ancora da vincere per la difesa e la valorizzazione della donna. Solo nel dicembre del 1977 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite arrivò a proporre a ogni paese di stabilire la “Giornata delle Nazioni Unite per i diritti delle Donne e per la pace internazionale” e molte nazioni scelsero l’8 marzo come data ufficiale.

E sebbene ancora oggi - purtroppo - tanto ancora resta da fare affinché sia garantita la pari dignità e rispetto di ogni essere umano, sono tante le conquiste sociali e politiche delle donne, raggiunte negli anni, da celebrare. Ed è così che anche il mondo della musica non si è mai tirato indietro dal ricordare sia le conquiste legate all’universo femminile sia le discriminazioni e le violenze che si sono subite e si subiscono tuttora regalando nel corso degli anni dei veri e propri inni alla donna. Molti di questi, oltretutto, cantanti da donne.

