Travis Scott lancia un concerto per rendere gli eventi più sicuri

Travis Scott ha lanciato un progetto volto a “rendere gli eventi più sicuri”: si chiama Project HEAL ed è un insieme di finanziamenti e borse di studio finalizzati da un lato a sostenere ragazzi interessati da problemi di salute mentale e dall'altro a finanziare un gruppo di ricerca sul tema della sicurezza. Ricordiamo che il rapper statunitense è stato coinvolto nella tragedia avvenuta il 5 novembre 2021 a Houston, in Texas, presso l'NRG Park, in occasione del festival chiamato Astroworld, kermesse musicale che viene gestita dal 2018 dallo stesso Travis Scott.

Quel festival è stato accusato di “falle della sicurezza”: Travis Scott è rimasto coinvolto in cause milionarie da parte dei familiari delle vittime e di chi è rimasto ferito al concerto. Le denunce che stanno alla base delle cause ruotano appunto attorno al livello di sicurezza del festival. In questo scenario, Scott ha voluto varare il progetto che prevede "una serie di iniziative filantropiche a lungo termine", finalizzate a sostenere i giovani e le minoranze da un lato e, dall'altro, a rendere gli eventi più sicuri. Project HEAL è stato finanziato dal musicista con 5 milioni di dollari. Travis Scott continuerà inoltre a devolvere una parte dei suoi guadagni "dei suoi prossimi prodotti", come viene spiegato in una dichiarazione pubblicata sul sito ufficiale del progetto.