Bresh è primo in classifica

Bresh cavalca l’onda più alta. Il suo nuovo album “Oro blu” ha debuttato in vetta alla classifica Fimi dei dischi più venduti della settimana e ha raggiunto la seconda posizione nella graduatoria dei vinili più acquistati. Un risultato straordinario. Dietro di lui big come Tommaso Paradiso, Elisa e Cesare Cremonini. Con sei tracce in top50, undici brani totali nella top100 dei singoli più venduti, il secondo album del rapper e cantautore genovese ha esordito anche nella posizione numero sei nella Top10 Global Album Debuts di Spotify, la classifica dei dischi più ascoltati al mondo sulla piattaforma nel weekend di debutto.

Composto da dodici tracce molto diverse fra loro, “Oro Blu” è stato scritto da Bresh con la direzione musicale di Shune e Dibla. Il disco vede la presenza di alcuni artisti tra i più apprezzati della scena musicale rap e pop come Rkomi, Izi, Psicologi, Tony Effe, Massimo Pericolo, Francesca Michielin. Ci sono anche le firme di due produttori d’eccezione come Greg Willen e Crookers, che contribuiscono a rendere la sonorità dell’album completa e innovativa per contaminazione e sperimentazione musicale.