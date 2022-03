Dua Lipa ha perso il microfono

Piccolo imprevisto durante uno dei concerti del Future Nostalgia Tour di Dua Lipa. Nel corso della data a Washington D.C., la pop star ha avuto un fuoriprogramma che però ha saputo affrontare da grande professionista. Mentre stava cantando la sua hit "New Rules", Dua ha accidentalmente perso il microfono. Per sbaglio lo ha lanciato via tra il pubblico, non trovandolo qui per qualche secondo. L'artista ci ha riso su e ha continuato a cantante con l'aiuto dei suoi fan.