OneRepublic: il nuovo singolo è "West Coast"

Si chiama "West Coast", il nuovo singolo dei OneRepublic. Una sorta di “poesia d’amore” alla Costa Ovest americana e alla California, proprio dove Ryan Tedder ha fondato la sua band nel 2002, in compagnia dei colleghi Zach Filkins, Drew Brown e Jarrod Bettis. Il gruppo, del quale ora fanno parte anche Brent Kutzle, Eddie Fisher e Brian Willett, festeggia proprio in questa annata i 20 anni di carriera. "West Coast" è un brano dei OneRepublic, scritto dal frontman e voce Ryan Tedder nel 2015, che inizialmente doveva essere parte integrante del quinto album in studio della band, "Human" (2021), ora di diritto catalogato come singolo apripista del nuovo disco in lavorazione ed uscita a breve. Si tratta di un vero e proprio esercizio di stile per i OneRepublic che canzone dopo canzone, dimostrano di meritarsi appieno quel successo che si sono guadagnati con il tempo.