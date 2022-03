Gianni Morandi operato alla mano: "Ci vuole pazienza"

Gianni Morandi si è sottoposto a un nuovo intervento alla mano destra dopo l'incidente di un anno fa, quando era rimasto ustionato nella sua tenuta sui colli bolognesi. "Ci vuole pazienza, c’è di peggio…" ha scritto sul suo profilo Instagram l'eterno ragazzo, che ha ottenuto il terzo posto in classifica al 72esimo Festival di Sanremo con il brano "Apri tutte le porte". Qualche giorno fa Morandi aveva annunciato sui social di essere costretto a interrompere il tour: "Ho tenuto il mio 36esimo concerto al Teatro Duse di Bologna e ora devo interrompere per affrontare un intervento chirurgico alla mia mano destra e non so ancora quanto dovrò stare fermo ma certo non per pochi giorni".

"Mi sono attaccato con le mani a un ramo che bruciava pur di saltare fuori. Ho salvato la faccia ma non mi ero mai reso conto che cosa sono le mani per un essere umano. Il nostro cervello al 70% usa le mani", aveva raccontato tempo fa a proposito dell'incidente domestico occorsogli mentre stava bruciando alcune sterpaglie in giardino. Il cantautore si era procurato ustioni sul 15% del corpo, alle mani, alle gambe e a un orecchio, ed era stato ricoverato all’Ospedale Bufalini di Cesena per oltre 20 giorni.