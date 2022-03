RKOMI - Insuperabile Tour

Insuperabile Tour di Rkomi, parte da Milano con l’annunciato appuntamento di I-Days dell’11 giugno a Milano per attraversare l'Italia per tutta l'estate, con tappe nei principali festival e nelle più importanti arene della penisola.

Si aggiungono oggi i nuovi appuntamenti a Ferrara (Summer Vibez Festival), Caserta (Un’Estate da Belvedere), Bologna (Sequoie Music Park), Orvieto (Orvieto Sound Festival), Chieti (Reset Festival), Lucca (Lucca Summer Festival), Palermo (Piccolo Parco Urbano), Follonica (Follonica Summer Nights), Alghero (Alguer Summer Festival).

Dopo l'esperienza sanremese e i nuovi riconoscimenti che continuano ad aggiungersi – Insuperabile è certificata oro, La coda del diavolo (feat. Elodie) è certificata platino; l'album Taxi Driver, il più venduto e ascoltato del 2021, è già quattro volte disco di platino – ecco tutte le date del tour estivo che fa seguito al sold-out del precedente tour nei club.

11 GIUGNO MILANO, I-DAYS nuova data

24 GIUGNO FIRENZE, VIPER SUMMER FEST

25 GIUGNO GENOVA, GOA-BOA_THE NEXT DAY

30 GIUGNO COLLEGNO (TO), FLOWERS FESTIVAL

5 LUGLIO BRESCIA, CAMPO MARTE

9 LUGLIO FERRARA, SUMMER VIBEZ FESTIVAL nuova data

15 LUGLIO L'AQUILA, PINEWOOD FESTIVAL

16 LUGLIO CASERTA, UN’ESTATE DA BELVEDERE nuova data

19 LUGLIO BOLOGNA, SEQUOIE MUSIC PARK nuova data

21 LUGLIO ORVIETO, ORVIETO SOUND FESTIVAL nuova data

25 LUGLIO SAN SALVO MARINA (CH), RESET FESTIVAL nuova data

30 LUGLIO ROMA, ROCK IN ROMA

31 LUGLIO LUCCA, LUCCA SUMMER FESTIVAL nuova data

5 AGOSTO MAJANO (UD), MAJANO FESTIVAL ARENA CONCERTI

9 AGOSTO BAGHERIA (PA), PICCOLO PARCO URBANO nuova data

11 AGOSTO CATANIA, VILLA BELLINI

12 AGOSTO ACRI (CS), ANFITEATRO

14 AGOSTO GALLIPOLI (LE), SOTTOSOPRA FEST @ PARCO GONDAR

17 AGOSTO FOLLONICA (GR), FOLLONICA SUMMER NIGHTS nuova data

18 AGOSTO IGEA MARINA (RN), BEKY BAY

20 AGOSTO ALGHERO (SS), ALGUER SUMMER FESTIVAL nuova data

27 AGOSTO PAESTUM (SA), SUONA FESTIVAL @ CLOUDS ARENA

28 AGOSTO SERVIGLIANO (FM), NOSOUND FEST

Prevendite per tutti i nuovi appuntamenti attive da oggi https://www.ticketone.it/artist/rkomi/rkomi-2992640/