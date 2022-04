Rihanna: "Le mie nuove canzoni saranno divertenti"

Rihanna è in dolce attesa del suo primo figlio, ma non rinuncia a parlare di musica. Il suo ultimo album “Anti” è uscito nel 2016 e da allora si è parlato parecchio del suo seguito. Nelle scorse ore a rompere il silenzio al riguardo è stata la stessa RiRi. Rihanna appare bellissima con il pancione sulla cover del nuovo numero del magazine Vogue America. Nell'intervista concessa per il servizio di copertina, la cantante, attrice e imprenditrice delle Barbados ha parlato non solo della gravidanza, ma anche di musica. Rihanna ha rivelato qual è il suo album preferito, tra quelli da lei realizzati finora: “Penso che Anti sia il mio miglior lavoro fino ad oggi”. Riguardo al suo prossimo disco, ha quindi dichiarato: “In questo periodo sto pensando al mio prossimo progetto in modo completamente diverso da come avrei voluto realizzarlo prima. Penso che questo nuovo modo mi si addica di più, è molto meglio per me. È autentico, sarà divertente per me e allevierà molta pressione”.

