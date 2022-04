Demi Lovato sul nuovo album: "Il mio miglior progetto"

Nuova release in vista per Demi Lovato. L'artista ha postato una lunga e sentita Instagram story nella quale annuncia l'uscita di un nuovo album in studio e spiega perché è così importante. "Mi emoziono ascoltando il mio nuovo disco perché ne sono così orgogliosa - scrive Demi - è il migliore che abbia realizzato fino ad ora e mi rappresenta così tanto, parte da dove ho iniziato e chi sono oggi. Ho chiuso una canzone intitolata 'Happy Ending' e anche se l'ho scritta in un momento incredibilmente oscuro, sono così grata di non essere più in quel posto basso, freddo e solitario. Sono sicura che, qualunque cosa accada nella mia vita.. il mio lieto fine sarà non dover mai più cadere nelle cattive abitudini".