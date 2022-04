Marracash pizzicato a casa di Elodie

Il settimanale "Chi" ha pizzicato il rapper Marracash mentre entra nella casa milanese della cantante. Poi i due sono usciti in momenti diversi. Archiviato il flirt con il manager Davide Rossi, Elodie, che sfoggia un nuovo look con le treccine, è forse pronta a vivere questo ritorno di fiamma? I due artisti si erano innamorati sul set del video di "Maragarita" nel 2019 e si erano detti addio a ottobre su un altro set, quello di "Crazy Love", in cui si uccidevano metaforicamente.

"Non riesco a pensare a me e lui genitori - aveva raccontato a Grazia - Non ci poteva essere spazio per un bambino, sarebbe venuto al mondo da una spinta vitale pazzesca, ma sai quanti problemi avrebbe avuto. Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola con me stessa. E comunque che cosa significa che sono la ‘tua’ fidanzata, che significa che quello è il ‘mio’ ex? Io odio le regole che impone la coppia e anche in questo Fabio è come me. Non c’entra la questione della fedeltà, se io mi sento libera, posso darti tutto, forse addirittura troppo". I due artisti ora sono pronti a tornare insieme?