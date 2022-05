Taxi B: ecco la sua "Samba"

"Samba" è il nuovo brano di Taxi B, diventato famoso grazie alla sua militanza negli Fsk. L’inedito è il primo tassello del nuovo percorso discografico dell’artista e anticipa il prossimo album, in uscita quest’anno. Il pezzo, scritto dallo stesso Taxi B e prodotto da Greg Willen, è un brano che dimostra come sia possibile mantenere la propria unicità artistica e la credibilità della scena pur trasportando l’ascoltatore in un mix di sonorità sudamericane, giochi di parole e riferimenti a personaggi di dubbia morale. Il videoclip, prodotto da Borotalco Tv con la regia di Manuel Tatasciore, con cui Taxi B ha già collaborato in passato, è un racconto quasi surreale dall’atmosfera onirica costellata da elementi tipici della cultura messicana del “Dia del Los Muertos”. La clip è stata ideata e scritta dall’artista stesso a quattro mani con il regista.