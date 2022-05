Kendrick Lamar si trasforma in Will Smith e Kobe Bryant

Finalmente nuova musica per Kendrick Lamar. Si intitola "The Heart Part 5", il singolo del rapper che anticipa il suo nuovo album“Mr. Morale & The Big Steppers”. Il brano, prima nuova traccia dai tempi di “Damn” del 2018, è anche accompagnato da un video diretto da Dave Free e Lamar, nel quale la faccia del rapper si trasforma in diversi deepfake, tra cui OJ Simpson, Will Smith, Jussie Smollett , Kobe Bryant, Kanye West e Nipsey Hussle.

I testi spesso si allineano con la persona a cui assomiglia. Il brano si apre con questa citazione: “Io sono. Tutti noi.” La canzone è stata prodotta da Beach Noise, il trio di produzione e composizione di Matt Schaeffer, Johnny Kosich e Jake Kosich, i cui altri crediti di produzione includono diversi brani di Baby Keem. Evidente è il sample di “I Want You” di Marvin Gaye. Nei titoli di coda del video, Deep Voodoo è stato accreditato per aver fatto il lavoro deepfake, che è lo studio gestito dai creatori di South Park Trey Parker e Matt Stone. C’è anche un “ringraziamento speciale” a Stone e Parker. All’inizio di quest’anno, è stato riferito che Lamar stava producendo una nuova commedia dal vivo insieme al duo.