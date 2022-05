Il celebre rapper statunitense Young Thug è stato arrestato con accuse legate a presunte affiliazioni a gang di strada. Un’udienza sul caso è stata fissata al tribunale di Atlanta. Lui e 28 membri o associati del suo collettivo/etichetta YSL, tra cui Gunna, devono rispondere di 56 capi di imputazione. Il rapper di "Slime Language", il cui vero nome è Jeffery Lamar Williams, è stato portato nella prigione della contea di Fulton. A Thug sono contestati reati che vanno dalla rapina a mano armata all’aggressione aggravata. Secondo l’accusa, YSL sarebbe "una gang criminale" che ha operato in violazione del Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, la cosiddetta legge RICO emanata per combattere il crimine organizzato. YSL avrebbe rapporti con affiliati ai Bloods e avrebbe operato "con lo scopo di ottenere illegalmente denaro e proprietà attraverso l’attività di racket".